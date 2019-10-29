دشّن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الثلاثاء؛ مبادرة التشجير في الجامعة. جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة، المهندس أيمن بن محمد السيد، وعدد من مسؤولي ومنسوبي وطلاب الجامعة. وتهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة، بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص والجهات البيئية؛ إلى زراعة 10 ملايين شجرة على مستوى المملكة. وأكّد المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، المهندس محمد سندي؛ الحرص على توفير كل السبل لتحسين جودة الحياة؛ من توفير الأشجار والحدائق والعديد من الأماكن المشجعة والمحفزة على المشي وممارسة الرياضة. وأشار إلى إنشاء إدارة للسلامة وحماية البيئة؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ ورفع مستوى البيئة بالجامعة. وقال "سندي": إن عدد النخيل بالجامعة 1410 نخلات، فيما يبلغ عدد الأشجار 1880 شجرة مختلفة، بجانب عدد من الحدائق المخصصة للطلاب، وأخرى خاصة بسكن أعضاء هيئة التدريس.

"مبادرة التشجير" تصل إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-29 دشّن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الثلاثاء؛ مبادرة التشجير في الجامعة.



جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة، المهندس أيمن بن محمد السيد، وعدد من مسؤولي ومنسوبي وطلاب الجامعة.



وتهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة، بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص والجهات البيئية؛ إلى زراعة 10 ملايين شجرة على مستوى المملكة.



وأكّد المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، المهندس محمد سندي؛ الحرص على توفير كل السبل لتحسين جودة الحياة؛ من توفير الأشجار والحدائق والعديد من الأماكن المشجعة والمحفزة على المشي وممارسة الرياضة.



وأشار إلى إنشاء إدارة للسلامة وحماية البيئة؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ ورفع مستوى البيئة بالجامعة.



وقال "سندي": إن عدد النخيل بالجامعة 1410 نخلات، فيما يبلغ عدد الأشجار 1880 شجرة مختلفة، بجانب عدد من الحدائق المخصصة للطلاب، وأخرى خاصة بسكن أعضاء هيئة التدريس.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 04:49 PM

"مبادرة التشجير" تصل إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة تهدف إلى زراعة 10 ملايين شجرة على مستوى المملكة





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دشّن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الثلاثاء؛ مبادرة التشجير في الجامعة.



جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة، المهندس أيمن بن محمد السيد، وعدد من مسؤولي ومنسوبي وطلاب الجامعة.



وتهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة، بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص والجهات البيئية؛ إلى زراعة 10 ملايين شجرة على مستوى المملكة.



وأكّد المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، المهندس محمد سندي؛ الحرص على توفير كل السبل لتحسين جودة الحياة؛ من توفير الأشجار والحدائق والعديد من الأماكن المشجعة والمحفزة على المشي وممارسة الرياضة.



وأشار إلى إنشاء إدارة للسلامة وحماية البيئة؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ ورفع مستوى البيئة بالجامعة.



وقال "سندي": إن عدد النخيل بالجامعة 1410 نخلات، فيما يبلغ عدد الأشجار 1880 شجرة مختلفة، بجانب عدد من الحدائق المخصصة للطلاب، وأخرى خاصة بسكن أعضاء هيئة التدريس.