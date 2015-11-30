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هبوط أسعار النفط 1.5% قبل اجتماع "أوبك+".. برنت عند 47.48 دولار

بلومبرج: معظم المشاركين في المناقشة غير الرسمية دعموا تخفيضات الإنتاج

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين في ترقب انعقاد اجتماع مجموعة "أوبك+" في وقت لاحق اليوم؛ للاتفاق حول مستقبل صفقة خفض الإنتاج.

وأفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" بأن اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في يناير أو لا، إذ تركت القرار لاجتماع المنظمة وحلفائها في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من ذلك أكد التقرير أن معظم المشاركين في المناقشة غير الرسمية التي عُقدت رقمياً أمس الأحد، دعموا تعزيز تخفيضات الإنتاج عند نفس المستويات الحالية في الربع الأول من 2021.

ووافقت "أوبك+"، في وقت سابق من العام الجاري، على تقليص مستويات خفض الإنتاج عند مليوني برميل يومياً بدءاً من يناير المقبل.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 47.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.


كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.5% مسجلة 44.85 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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هبوط أسعار النفط 1.5% قبل اجتماع "أوبك+".. برنت عند 47.48 دولار
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين في ترقب انعقاد اجتماع مجموعة "أوبك+" في وقت لاحق اليوم؛ للاتفاق حول مستقبل صفقة خفض الإنتاج.

وأفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" بأن اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في يناير أو لا، إذ تركت القرار لاجتماع المنظمة وحلفائها في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من ذلك أكد التقرير أن معظم المشاركين في المناقشة غير الرسمية التي عُقدت رقمياً أمس الأحد، دعموا تعزيز تخفيضات الإنتاج عند نفس المستويات الحالية في الربع الأول من 2021.

ووافقت "أوبك+"، في وقت سابق من العام الجاري، على تقليص مستويات خفض الإنتاج عند مليوني برميل يومياً بدءاً من يناير المقبل.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 47.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.


كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.5% مسجلة 44.85 دولار للبرميل.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:22 AM

هبوط أسعار النفط 1.5% قبل اجتماع "أوبك+".. برنت عند 47.48 دولار

بلومبرج: معظم المشاركين في المناقشة غير الرسمية دعموا تخفيضات الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين في ترقب انعقاد اجتماع مجموعة "أوبك+" في وقت لاحق اليوم؛ للاتفاق حول مستقبل صفقة خفض الإنتاج.

وأفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" بأن اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في يناير أو لا، إذ تركت القرار لاجتماع المنظمة وحلفائها في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من ذلك أكد التقرير أن معظم المشاركين في المناقشة غير الرسمية التي عُقدت رقمياً أمس الأحد، دعموا تعزيز تخفيضات الإنتاج عند نفس المستويات الحالية في الربع الأول من 2021.

ووافقت "أوبك+"، في وقت سابق من العام الجاري، على تقليص مستويات خفض الإنتاج عند مليوني برميل يومياً بدءاً من يناير المقبل.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 47.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.


كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.5% مسجلة 44.85 دولار للبرميل.

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