النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التنمية الاجتماعية" ينظم فعالية خاصة بالأسر المنتجة في الرياض

لمدة 3 أيام.. للتعريف بمنتجات البنك التمويلية

نظم بنك التنمية الاجتماعية معرضاً خاصاً بالأسر المنتجة في مقر أمانة الرياض، بمشاركة عدد من مشاريع الأسر المنتجة، ولمدة ثلاثة أيام.

وتأتي مشاركة البنك، في إقامة هذه الفعالية، للتعريف بمنتجات البنك التمويلية لدى الجهات العامة والخاصة، وإقامة معرض مصغر مصاحب للأسر المنتجة.

واستمع الزوار من موظفين ومراجعين، لشرح مفصل عن الجهود المطلوبة من قبل البنك، في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة.

فيما تم الرد على استفسارات الزوار من موظفين ومراجعين، عن طريق موظفي البنك المشاركين في الفعالية.

من جانب آخر، زار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، سلطان بن عبدالعزير الحميدي، للفعالية، واطلع على المشروعات المشاركة من قبل الأسر المنتجة، التي شاركت بمنتجات مهنية وحرفية متميزة، أنتجت وصنعت بأيدٍ سعودية.

يُذكر أن البنك يقدم العديد من الخدمات لتلك المنشآت لضمان استدامتها، وكذلك دعم وتمكين أصحابها، حتى تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التنمية الاجتماعية" ينظم فعالية خاصة بالأسر المنتجة في الرياض
سبق

نظم بنك التنمية الاجتماعية معرضاً خاصاً بالأسر المنتجة في مقر أمانة الرياض، بمشاركة عدد من مشاريع الأسر المنتجة، ولمدة ثلاثة أيام.

وتأتي مشاركة البنك، في إقامة هذه الفعالية، للتعريف بمنتجات البنك التمويلية لدى الجهات العامة والخاصة، وإقامة معرض مصغر مصاحب للأسر المنتجة.

واستمع الزوار من موظفين ومراجعين، لشرح مفصل عن الجهود المطلوبة من قبل البنك، في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة.

فيما تم الرد على استفسارات الزوار من موظفين ومراجعين، عن طريق موظفي البنك المشاركين في الفعالية.

من جانب آخر، زار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، سلطان بن عبدالعزير الحميدي، للفعالية، واطلع على المشروعات المشاركة من قبل الأسر المنتجة، التي شاركت بمنتجات مهنية وحرفية متميزة، أنتجت وصنعت بأيدٍ سعودية.

يُذكر أن البنك يقدم العديد من الخدمات لتلك المنشآت لضمان استدامتها، وكذلك دعم وتمكين أصحابها، حتى تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
06:35 PM

"التنمية الاجتماعية" ينظم فعالية خاصة بالأسر المنتجة في الرياض

لمدة 3 أيام.. للتعريف بمنتجات البنك التمويلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
268

نظم بنك التنمية الاجتماعية معرضاً خاصاً بالأسر المنتجة في مقر أمانة الرياض، بمشاركة عدد من مشاريع الأسر المنتجة، ولمدة ثلاثة أيام.

وتأتي مشاركة البنك، في إقامة هذه الفعالية، للتعريف بمنتجات البنك التمويلية لدى الجهات العامة والخاصة، وإقامة معرض مصغر مصاحب للأسر المنتجة.

واستمع الزوار من موظفين ومراجعين، لشرح مفصل عن الجهود المطلوبة من قبل البنك، في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة.

فيما تم الرد على استفسارات الزوار من موظفين ومراجعين، عن طريق موظفي البنك المشاركين في الفعالية.

من جانب آخر، زار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، سلطان بن عبدالعزير الحميدي، للفعالية، واطلع على المشروعات المشاركة من قبل الأسر المنتجة، التي شاركت بمنتجات مهنية وحرفية متميزة، أنتجت وصنعت بأيدٍ سعودية.

يُذكر أن البنك يقدم العديد من الخدمات لتلك المنشآت لضمان استدامتها، وكذلك دعم وتمكين أصحابها، حتى تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة