تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان ‫جواً الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة. عقب ذلك وقف الأمير بدر ميدانياً على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع أيضاً على ما تمتلكه من ميزات نسبية.

شاهد.. بدر بن سلطان يتفقد الهدا والشفا في جولة جوية متعب البقمي سبق 2019-12-29 تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان ‫جواً الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة.



عقب ذلك وقف الأمير بدر ميدانياً على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع أيضاً على ما تمتلكه من ميزات نسبية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 08:08 PM

شاهد.. بدر بن سلطان يتفقد الهدا والشفا في جولة جوية وقف ميدانيًا على المقومات الطبيعية والزراعية





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تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان ‫جواً الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة.



عقب ذلك وقف الأمير بدر ميدانياً على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع أيضاً على ما تمتلكه من ميزات نسبية.