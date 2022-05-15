صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.67%
ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنسًا، أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.67%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-15
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنسًا، أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولارًا أمريكيًّا.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:33 PM
صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.67%
ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنسًا، أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولارًا أمريكيًّا.