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"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في أفغانستان.. 929 إصابة جديدة و25 وفاة و169 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 3368 عينة مخبرية، و25 حالة وفاة و169 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 71 ألفًا و690، وإجمالي حالات الوفاة 2944، وإجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و450 حالة.

وأوضحت أنه تم اختبار 469 ألفًا و99 عينة في مراكز حكومية، وهناك 11 ألفًا و296 حالة نشطة في البلاد.

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كورونا في أفغانستان.. 929 إصابة جديدة و25 وفاة و169 حالة شفاء
سبق

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 3368 عينة مخبرية، و25 حالة وفاة و169 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 71 ألفًا و690، وإجمالي حالات الوفاة 2944، وإجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و450 حالة.

وأوضحت أنه تم اختبار 469 ألفًا و99 عينة في مراكز حكومية، وهناك 11 ألفًا و296 حالة نشطة في البلاد.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
05:00 PM

كورونا في أفغانستان.. 929 إصابة جديدة و25 وفاة و169 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 3368 عينة مخبرية، و25 حالة وفاة و169 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 71 ألفًا و690، وإجمالي حالات الوفاة 2944، وإجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و450 حالة.

وأوضحت أنه تم اختبار 469 ألفًا و99 عينة في مراكز حكومية، وهناك 11 ألفًا و296 حالة نشطة في البلاد.

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