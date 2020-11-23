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شرطة الشرقية تطيح بشخص أتلف عدداً من أجهزة "ساهر" بالأحساء

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية

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شرطة الشرقية تطيح بشخص أتلف عدداً من أجهزة "ساهر" بالأحساء
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
07:35 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:45 PM

شرطة الشرقية تطيح بشخص أتلف عدداً من أجهزة "ساهر" بالأحساء

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,329

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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