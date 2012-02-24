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بدءًا من اليوم.. مستشفى العارضة يمنح "لقاح كورونا" للراغبين

دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، مساء اليوم، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة بمستشفى العارضة العام في العيادات الخارجية.

وبدأ "ابن منيخر" حملة التطعيم بالمحافظة، وتجول بعدها بالمركز، واطّلع على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.

وأوضح مدير مستشفى العارضة العام الأخصائي عادل حريصي، أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ من اليوم في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي"، ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ويعتبر مستشفى العارضة العام من ضمن المراكز بالمنطقة التي تستقبل فيها المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم لقاحات كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدءًا من اليوم.. مستشفى العارضة يمنح "لقاح كورونا" للراغبين
سبق

دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، مساء اليوم، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة بمستشفى العارضة العام في العيادات الخارجية.

وبدأ "ابن منيخر" حملة التطعيم بالمحافظة، وتجول بعدها بالمركز، واطّلع على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.

وأوضح مدير مستشفى العارضة العام الأخصائي عادل حريصي، أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ من اليوم في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي"، ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ويعتبر مستشفى العارضة العام من ضمن المراكز بالمنطقة التي تستقبل فيها المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم لقاحات كورونا.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
07:48 PM

بدءًا من اليوم.. مستشفى العارضة يمنح "لقاح كورونا" للراغبين

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قاسم الخبراني - جازان
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دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، مساء اليوم، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة بمستشفى العارضة العام في العيادات الخارجية.

وبدأ "ابن منيخر" حملة التطعيم بالمحافظة، وتجول بعدها بالمركز، واطّلع على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.

وأوضح مدير مستشفى العارضة العام الأخصائي عادل حريصي، أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ من اليوم في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي"، ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ويعتبر مستشفى العارضة العام من ضمن المراكز بالمنطقة التي تستقبل فيها المواطنين والمقيمين لأخذ تطعيم لقاحات كورونا.

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