متحدث الأوقاف المصرية يروي لـ"سبق" تفاصيل مقتل إمام مسجد بالهرم

الجاني قتله وهو ساجد قائلاً: "أنا خليفة الله في الأرض وهذا إبليس"

كشف المتحدث الرسمي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الشيخ جابر طايع، تفاصيل واقعة مقتل إمام مسجد الرحمة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة أثناء صلاة الجمعة اليوم، وذلك في جريمة هزت الشارع المصري.

وفي التفاصيل، أوضح "طايع" لـ"سبق" أن المسجد عبارة عن زاوية بمنطقة التعاون في فيصل، وتتبع إدارة أوقاف الهرم، ومساحتها 40 مترًا، ومغلقة، ولا تقام فيها شعائر صلاة الجمعة؛ لأن مساحتها أقل من 80 مترًا، إلى جانب اقترابها من مسجد الزهراء.

وأضاف: جرى فتح الزاوية دون معرفة الإدارة من قِبل طالب جامعي بالصف الثالث من كلية الشريعة والقانون لأداء خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون، وقد حدث قبل الجمعة مشادة كلامية بين هذا الطالب وأحد رواد الزاوية، وهو دكتور بإحدى الجامعات، وإثر ذلك قام الدكتور بطعن الطالب وهو ساجد.

واختتم متحدث وزارة الأوقاف المصرية تصريحه إلى "سبق" قائلاً: إن الجاني الدكتور قال بالنص "أنا خليفة الله في الأرض وهذا إبليس". وقد جرى نقل الطالب إلى المستشفى حيث توفي إثر هذه الطعنات، وجرى إبلاغ جميع الجهات المسؤولة.

مما يذكر أن هذه الجريمة تصدرت صفحات الصحف المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تناقُل مقاطع فيديو أثناء القبض على الجاني الذي يدعي أنه خليفة الله في الأرض.