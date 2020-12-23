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الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

ستسلم 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المطور من شركتي فايزر-بايونتيك.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن البنتاغون، أنه بهذا الاتفاق يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة إلى 400 مليون جرعة، وهو ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، على جرعتين بفارق شهر بينهما.

وأفاد البيان، بأنه بموجب الاتفاق ستسلم فايزر 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021 والباقي في 31 يوليو على أبعد تقدير، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعطي الحكومة الأمريكية خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح ذاته.

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الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المطور من شركتي فايزر-بايونتيك.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن البنتاغون، أنه بهذا الاتفاق يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة إلى 400 مليون جرعة، وهو ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، على جرعتين بفارق شهر بينهما.

وأفاد البيان، بأنه بموجب الاتفاق ستسلم فايزر 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021 والباقي في 31 يوليو على أبعد تقدير، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعطي الحكومة الأمريكية خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح ذاته.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:20 PM

الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

ستسلم 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المطور من شركتي فايزر-بايونتيك.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن البنتاغون، أنه بهذا الاتفاق يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة إلى 400 مليون جرعة، وهو ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، على جرعتين بفارق شهر بينهما.

وأفاد البيان، بأنه بموجب الاتفاق ستسلم فايزر 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021 والباقي في 31 يوليو على أبعد تقدير، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعطي الحكومة الأمريكية خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح ذاته.

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