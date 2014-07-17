النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تصعد بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية

عقود خام مزيج برنت ارتفعت إلى 64.60 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع كبير سجّلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 57.68 دولار بعد أن هبطت 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.60 دولار للبرميل، وأغلق العقدان على انخفاض 3.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، إلى 460 مليوناً وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وإذا تأكّد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، وهو الأطول منذ بداية 2018.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفاً، يوم الثلاثاء، في أعقاب الإعصار باري، إذ إن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفاً.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام، إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي، كان لها تأثيرٌ ضئيلٌ في المخزونات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تصعد بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع كبير سجّلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 57.68 دولار بعد أن هبطت 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.60 دولار للبرميل، وأغلق العقدان على انخفاض 3.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، إلى 460 مليوناً وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وإذا تأكّد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، وهو الأطول منذ بداية 2018.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفاً، يوم الثلاثاء، في أعقاب الإعصار باري، إذ إن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفاً.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام، إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي، كان لها تأثيرٌ ضئيلٌ في المخزونات.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:48 AM

أسعار النفط تصعد بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية

عقود خام مزيج برنت ارتفعت إلى 64.60 دولار للبرميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
256

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع كبير سجّلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 57.68 دولار بعد أن هبطت 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.60 دولار للبرميل، وأغلق العقدان على انخفاض 3.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، إلى 460 مليوناً وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وإذا تأكّد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، وهو الأطول منذ بداية 2018.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفاً، يوم الثلاثاء، في أعقاب الإعصار باري، إذ إن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفاً.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام، إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي، كان لها تأثيرٌ ضئيلٌ في المخزونات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,102
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,952
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,043
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,897

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة