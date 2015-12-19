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"الصحة" تُطلق حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"

للحث على أخذها والوصول للمناعة المجتمعية

أطلقت الصحة اليوم حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"؛ للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والوصول للمناعة المجتمعية، بإذن الله.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، عدة تصاميم انفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث إنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خصوصًا مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس، وبالذات تحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتُعد الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

وتأتي تلك الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا"؛ وتهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

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"الصحة" تُطلق حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"
سبق

أطلقت الصحة اليوم حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"؛ للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والوصول للمناعة المجتمعية، بإذن الله.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، عدة تصاميم انفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث إنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خصوصًا مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس، وبالذات تحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتُعد الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

وتأتي تلك الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا"؛ وتهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:11 PM

"الصحة" تُطلق حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"

للحث على أخذها والوصول للمناعة المجتمعية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أطلقت الصحة اليوم حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"؛ للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والوصول للمناعة المجتمعية، بإذن الله.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، عدة تصاميم انفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث إنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خصوصًا مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس، وبالذات تحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتُعد الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

وتأتي تلك الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا"؛ وتهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

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