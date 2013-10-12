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شاهد .. آل الشيخ يقارن عدد حضور بطولة العالم في قطر بحفلة BTS في الرياض

مدرجات ملعب الملك فهد غصّت بالمتفرجين مقابل أخرى خاوية على عروشها

في مقارنة ساخرة نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ صورة عبر حسابه بـ "تويتر"؛ قارن فيها بين عدد الحضور في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، مع حضور حفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، ضمن فعاليات #موسم_الرياض التي انطلقت أمس، حيث غصّت جنبات استاد ملعب الملك فهد الذي تستوعب مدرجاته أكثر من 60 ألف متفرج، بينما بدت مدرجات بطولة العالم لألعاب القوى في قطر خالية وخاوية على عروشها!

وغرَّد آل الشيخ؛ بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور لحفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، الجمعة، الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحييه الفرقة في المملكة.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد شاهد حفلة BTS في الرياض 11 مليوناً و600 ألف حول العالم، عبر الستريم الخاص بالفرقة.. وحقّق ‏موسم الرياض في الليلة الأولى، ‏وفقاً لحساب مجلة ScreenMixالترفيهية على "تويتر" أكثر من 60 ألفاً في حفل BTS وأكثر من 220 ألفاً وُجدوا داخل معرض الصقور والسلاح وخارجه، بينما تصدّر هاشتاق ‪#BTSinSaudiArabia المركز الأول في الترند العالمي. ‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. آل الشيخ يقارن عدد حضور بطولة العالم في قطر بحفلة BTS في الرياض
سبق

في مقارنة ساخرة نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ صورة عبر حسابه بـ "تويتر"؛ قارن فيها بين عدد الحضور في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، مع حضور حفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، ضمن فعاليات #موسم_الرياض التي انطلقت أمس، حيث غصّت جنبات استاد ملعب الملك فهد الذي تستوعب مدرجاته أكثر من 60 ألف متفرج، بينما بدت مدرجات بطولة العالم لألعاب القوى في قطر خالية وخاوية على عروشها!

وغرَّد آل الشيخ؛ بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور لحفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، الجمعة، الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحييه الفرقة في المملكة.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد شاهد حفلة BTS في الرياض 11 مليوناً و600 ألف حول العالم، عبر الستريم الخاص بالفرقة.. وحقّق ‏موسم الرياض في الليلة الأولى، ‏وفقاً لحساب مجلة ScreenMixالترفيهية على "تويتر" أكثر من 60 ألفاً في حفل BTS وأكثر من 220 ألفاً وُجدوا داخل معرض الصقور والسلاح وخارجه، بينما تصدّر هاشتاق ‪#BTSinSaudiArabia المركز الأول في الترند العالمي. ‏

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:38 AM

شاهد .. آل الشيخ يقارن عدد حضور بطولة العالم في قطر بحفلة BTS في الرياض

مدرجات ملعب الملك فهد غصّت بالمتفرجين مقابل أخرى خاوية على عروشها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
35
12,680

في مقارنة ساخرة نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ صورة عبر حسابه بـ "تويتر"؛ قارن فيها بين عدد الحضور في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، مع حضور حفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، ضمن فعاليات #موسم_الرياض التي انطلقت أمس، حيث غصّت جنبات استاد ملعب الملك فهد الذي تستوعب مدرجاته أكثر من 60 ألف متفرج، بينما بدت مدرجات بطولة العالم لألعاب القوى في قطر خالية وخاوية على عروشها!

وغرَّد آل الشيخ؛ بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور لحفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، الجمعة، الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحييه الفرقة في المملكة.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد شاهد حفلة BTS في الرياض 11 مليوناً و600 ألف حول العالم، عبر الستريم الخاص بالفرقة.. وحقّق ‏موسم الرياض في الليلة الأولى، ‏وفقاً لحساب مجلة ScreenMixالترفيهية على "تويتر" أكثر من 60 ألفاً في حفل BTS وأكثر من 220 ألفاً وُجدوا داخل معرض الصقور والسلاح وخارجه، بينما تصدّر هاشتاق ‪#BTSinSaudiArabia المركز الأول في الترند العالمي. ‏

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,955
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,694
200 مليون

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26 ديسمبر
27,810
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36,488

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