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"عنيزة" ترفع حالة التأهب لمواجهة كورونا بحملات تعقيمية وجولات تفتيشية

شملت المطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتعليمات

رفعت بلدية عنيزة درجة التأهب والاستعداد لمواجهة خطر فايروس كورونا وقامت بحملات تعقيم لعددٍ من مرافقها العامة، وكذلك المباني الحكومية إلى جانب الجولات الميدانية المكثّفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتعليمات.

وتقوم الفرق المتخصصة بالإصحاح البيئي بالتعقيم على مدار الساعة اهتماماً بالصحة العامة وتثقيف أصحاب المحلات بالاشتراطات والتأكد من نظافة المنشآت التجارية والغذائية والعمالة التي تجهز الوجبات، إلى جانب إغلاق الحدائق والقيام بجولات رقابية للتأكد من خلوها.

فيروس كورونا الجديد بلدية عنيزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عنيزة" ترفع حالة التأهب لمواجهة كورونا بحملات تعقيمية وجولات تفتيشية
سبق

رفعت بلدية عنيزة درجة التأهب والاستعداد لمواجهة خطر فايروس كورونا وقامت بحملات تعقيم لعددٍ من مرافقها العامة، وكذلك المباني الحكومية إلى جانب الجولات الميدانية المكثّفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتعليمات.

وتقوم الفرق المتخصصة بالإصحاح البيئي بالتعقيم على مدار الساعة اهتماماً بالصحة العامة وتثقيف أصحاب المحلات بالاشتراطات والتأكد من نظافة المنشآت التجارية والغذائية والعمالة التي تجهز الوجبات، إلى جانب إغلاق الحدائق والقيام بجولات رقابية للتأكد من خلوها.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:21 PM

"عنيزة" ترفع حالة التأهب لمواجهة كورونا بحملات تعقيمية وجولات تفتيشية

شملت المطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتعليمات

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بدر العتيبي - عنيزة
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3,060

رفعت بلدية عنيزة درجة التأهب والاستعداد لمواجهة خطر فايروس كورونا وقامت بحملات تعقيم لعددٍ من مرافقها العامة، وكذلك المباني الحكومية إلى جانب الجولات الميدانية المكثّفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتعليمات.

وتقوم الفرق المتخصصة بالإصحاح البيئي بالتعقيم على مدار الساعة اهتماماً بالصحة العامة وتثقيف أصحاب المحلات بالاشتراطات والتأكد من نظافة المنشآت التجارية والغذائية والعمالة التي تجهز الوجبات، إلى جانب إغلاق الحدائق والقيام بجولات رقابية للتأكد من خلوها.

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