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بمشاركة 20 جهة.. دورات تدريبية وفرص وظيفية لتأهيل ودمج مستفيدي الخدمات الاجتماعية

ضمن فعاليات ملتقى التمكين الافتراضي واستفاد منها 6 آلاف مستفيد ومستفيدة في عدة مجالات

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعاليات ملتقى التمكين الافتراضي للتوظيف، الذي شَهِد دعوة أكثر من 10 آلاف مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من فعالياته 6000 مستفيد ومستفيدة في مجالات مختلفة.

وتهدف الوزارة إلى تمكين ودمج مستفيدي الخدمات الاجتماعية وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل؛ حيث شارك في هذا الملتقى أكثر من 20 جهة داعمة وشريكة.

وضِمن مساعي الوزارة في تحفيز المستفيدين القادرين على العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، نظّمت الوزارة على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 9 دورات تدريبية وورش عمل تدريبية ألقاها عدد من المختصين في مجالات مختلفة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية والورش المقامة 3228 مستفيدًا.

ويُعد ملتقى التمكين الافتراضي، أكبرَ ملتقى نوعي على مستوى المملكة أقيم بتقنية الواقع الافتراضي عن بُعد، واستهدف بشكل مباشر مستفيدي الخدمات الاجتماعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وطرحت أكثر من 20 جهة عددًا من الوظائف لمستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل رغم التحديات والصعوبات التي واجهت القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا، ونجح ملتقى التمكين الافتراضي للتوظيف، في دعوة تلك الجهات من القطاع الخاص في مختلف المجالات والتخصصات؛ حيث طرحت العديد من الفرص الوظيفية لمستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل وبوظائف تتناسب مع جميع الفئات والشهادات.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسعى من خلال هذه الملتقيات إلى فتح الفرص أمام جميع المستفيدين من خدماتها الاجتماعية في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني، وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 20 جهة.. دورات تدريبية وفرص وظيفية لتأهيل ودمج مستفيدي الخدمات الاجتماعية
سبق

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعاليات ملتقى التمكين الافتراضي للتوظيف، الذي شَهِد دعوة أكثر من 10 آلاف مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من فعالياته 6000 مستفيد ومستفيدة في مجالات مختلفة.

وتهدف الوزارة إلى تمكين ودمج مستفيدي الخدمات الاجتماعية وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل؛ حيث شارك في هذا الملتقى أكثر من 20 جهة داعمة وشريكة.

وضِمن مساعي الوزارة في تحفيز المستفيدين القادرين على العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، نظّمت الوزارة على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 9 دورات تدريبية وورش عمل تدريبية ألقاها عدد من المختصين في مجالات مختلفة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية والورش المقامة 3228 مستفيدًا.

ويُعد ملتقى التمكين الافتراضي، أكبرَ ملتقى نوعي على مستوى المملكة أقيم بتقنية الواقع الافتراضي عن بُعد، واستهدف بشكل مباشر مستفيدي الخدمات الاجتماعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وطرحت أكثر من 20 جهة عددًا من الوظائف لمستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل رغم التحديات والصعوبات التي واجهت القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا، ونجح ملتقى التمكين الافتراضي للتوظيف، في دعوة تلك الجهات من القطاع الخاص في مختلف المجالات والتخصصات؛ حيث طرحت العديد من الفرص الوظيفية لمستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل وبوظائف تتناسب مع جميع الفئات والشهادات.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسعى من خلال هذه الملتقيات إلى فتح الفرص أمام جميع المستفيدين من خدماتها الاجتماعية في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني، وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:53 PM

بمشاركة 20 جهة.. دورات تدريبية وفرص وظيفية لتأهيل ودمج مستفيدي الخدمات الاجتماعية

ضمن فعاليات ملتقى التمكين الافتراضي واستفاد منها 6 آلاف مستفيد ومستفيدة في عدة مجالات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعاليات ملتقى التمكين الافتراضي للتوظيف، الذي شَهِد دعوة أكثر من 10 آلاف مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من فعالياته 6000 مستفيد ومستفيدة في مجالات مختلفة.

وتهدف الوزارة إلى تمكين ودمج مستفيدي الخدمات الاجتماعية وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل؛ حيث شارك في هذا الملتقى أكثر من 20 جهة داعمة وشريكة.

وضِمن مساعي الوزارة في تحفيز المستفيدين القادرين على العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، نظّمت الوزارة على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 9 دورات تدريبية وورش عمل تدريبية ألقاها عدد من المختصين في مجالات مختلفة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية والورش المقامة 3228 مستفيدًا.

ويُعد ملتقى التمكين الافتراضي، أكبرَ ملتقى نوعي على مستوى المملكة أقيم بتقنية الواقع الافتراضي عن بُعد، واستهدف بشكل مباشر مستفيدي الخدمات الاجتماعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وطرحت أكثر من 20 جهة عددًا من الوظائف لمستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل رغم التحديات والصعوبات التي واجهت القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا، ونجح ملتقى التمكين الافتراضي للتوظيف، في دعوة تلك الجهات من القطاع الخاص في مختلف المجالات والتخصصات؛ حيث طرحت العديد من الفرص الوظيفية لمستفيدي الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل وبوظائف تتناسب مع جميع الفئات والشهادات.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسعى من خلال هذه الملتقيات إلى فتح الفرص أمام جميع المستفيدين من خدماتها الاجتماعية في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني، وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.

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