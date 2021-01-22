النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمكافحة كورونا.. ليبيا تعلق الدراسة 3 أسابيع ضمن حزمة قرارات جديدة

تشديد الإجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية

علّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.
وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية.
ودعا المجلس الجهاتِ المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لمكافحة كورونا.. ليبيا تعلق الدراسة 3 أسابيع ضمن حزمة قرارات جديدة
سبق

علّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.
وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية.
ودعا المجلس الجهاتِ المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:14 PM

لمكافحة كورونا.. ليبيا تعلق الدراسة 3 أسابيع ضمن حزمة قرارات جديدة

تشديد الإجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - طرابلس
0
31

علّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.
وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية.
ودعا المجلس الجهاتِ المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,950
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,906

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة