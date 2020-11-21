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أرقام #كورونا تواصل تراجعها في #المملكة لأدنى مستوى منذ 7 أشهر

221 إصابة جديدة منها 63 في الرياض تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة

واصلت أرقام #كورونا في المملكة تراجعها لأدنى مستوى منذ 7 أشهر، حيث أعلنت الصحة، اليوم، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي 355034 حالة.

وسجلت الرياض 63 إصابة جديدة متصدرةً مدن المملكة، تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة إصابة، ثم الجبيل 12، وجدة ومكة المكرمة مثلها، فيما سجلت الطائف 9 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 342882 حالة ولله الحمد، كما أكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرقام #كورونا تواصل تراجعها في #المملكة لأدنى مستوى منذ 7 أشهر
سبق

واصلت أرقام #كورونا في المملكة تراجعها لأدنى مستوى منذ 7 أشهر، حيث أعلنت الصحة، اليوم، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي 355034 حالة.

وسجلت الرياض 63 إصابة جديدة متصدرةً مدن المملكة، تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة إصابة، ثم الجبيل 12، وجدة ومكة المكرمة مثلها، فيما سجلت الطائف 9 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 342882 حالة ولله الحمد، كما أكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
03:44 PM

أرقام #كورونا تواصل تراجعها في #المملكة لأدنى مستوى منذ 7 أشهر

221 إصابة جديدة منها 63 في الرياض تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أرقام #كورونا في المملكة تراجعها لأدنى مستوى منذ 7 أشهر، حيث أعلنت الصحة، اليوم، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي 355034 حالة.

وسجلت الرياض 63 إصابة جديدة متصدرةً مدن المملكة، تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة إصابة، ثم الجبيل 12، وجدة ومكة المكرمة مثلها، فيما سجلت الطائف 9 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 342882 حالة ولله الحمد، كما أكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.

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