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أمريكا تفاوضت مع "طالبان" على ترتيبات سرية لحراسة مواطنيها

الحركة أخطرت واشنطن بنقاط تجمع الأفراد في محيط المطار

ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الأمريكي تفاوض على ترتيبات سرية مع حركة طالبان؛ لمرافقة أفراد من الحركة لمجموعات من الأمريكيين إلى بوابات مطار كابل.

وأضافوا أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت بوابة سرية في المطار، وأنشأت مراكز اتصال لتوجيه الأمريكيين خلال عملية الإجلاء، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وبيّن المسؤولون أن عناصر "طالبان" أخطروا الأمريكيين بالتجمع عند نقاط محددة مسبقًا بالقرب من المطار، حيث ستجمع "طالبان" الأمريكيين، وتتحقق من أوراقهم الثبوتية واقتيادهم لمسافة قصيرة إلى بوابة تديرها القوات الأمريكية.

وأشاروا إلى أن مهام حراسة "طالبان" جرت عدة مرات في اليوم الواحد، وأن إحدى نقاط التجمع الرئيسة كانت في مبنى وزارة الداخلية خارج بوابات المطار مباشرة، حيث كانت القوات الأمريكية قادرة بسهولة على مراقبة اقتراب الأمريكيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تفاوضت مع "طالبان" على ترتيبات سرية لحراسة مواطنيها
سبق

ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الأمريكي تفاوض على ترتيبات سرية مع حركة طالبان؛ لمرافقة أفراد من الحركة لمجموعات من الأمريكيين إلى بوابات مطار كابل.

وأضافوا أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت بوابة سرية في المطار، وأنشأت مراكز اتصال لتوجيه الأمريكيين خلال عملية الإجلاء، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وبيّن المسؤولون أن عناصر "طالبان" أخطروا الأمريكيين بالتجمع عند نقاط محددة مسبقًا بالقرب من المطار، حيث ستجمع "طالبان" الأمريكيين، وتتحقق من أوراقهم الثبوتية واقتيادهم لمسافة قصيرة إلى بوابة تديرها القوات الأمريكية.

وأشاروا إلى أن مهام حراسة "طالبان" جرت عدة مرات في اليوم الواحد، وأن إحدى نقاط التجمع الرئيسة كانت في مبنى وزارة الداخلية خارج بوابات المطار مباشرة، حيث كانت القوات الأمريكية قادرة بسهولة على مراقبة اقتراب الأمريكيين.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:30 PM

أمريكا تفاوضت مع "طالبان" على ترتيبات سرية لحراسة مواطنيها

الحركة أخطرت واشنطن بنقاط تجمع الأفراد في محيط المطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الأمريكي تفاوض على ترتيبات سرية مع حركة طالبان؛ لمرافقة أفراد من الحركة لمجموعات من الأمريكيين إلى بوابات مطار كابل.

وأضافوا أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت بوابة سرية في المطار، وأنشأت مراكز اتصال لتوجيه الأمريكيين خلال عملية الإجلاء، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وبيّن المسؤولون أن عناصر "طالبان" أخطروا الأمريكيين بالتجمع عند نقاط محددة مسبقًا بالقرب من المطار، حيث ستجمع "طالبان" الأمريكيين، وتتحقق من أوراقهم الثبوتية واقتيادهم لمسافة قصيرة إلى بوابة تديرها القوات الأمريكية.

وأشاروا إلى أن مهام حراسة "طالبان" جرت عدة مرات في اليوم الواحد، وأن إحدى نقاط التجمع الرئيسة كانت في مبنى وزارة الداخلية خارج بوابات المطار مباشرة، حيث كانت القوات الأمريكية قادرة بسهولة على مراقبة اقتراب الأمريكيين.

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