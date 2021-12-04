النصر: عودة الرباعي للتدريبات.. والفريق يواصل تحضيراته للطائي

شهدت مناورة الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت، التي استمرت 90 دقيقة، مشاركة الرباعي (بيتي مارتينيز وأنسيلمو وماشاريبوف وعبد الإله العمري).



وكان مدرب الأصفر، البرازيلي "مارسيلو"، قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، على أن يعود الجميع إلى التدريبات الاثنين بهدف التحضير لمواجهة الطائي الجمعة، والثانية أمام الهلال في الـ16 من شهر ديسمبر الجاري.