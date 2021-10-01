النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. رفضَ زوجها إكمالها للدراسة فتقدّمت بفسخ عقد النكاح.. وهنا الرأي القانوني

روى المحامي جعفر جمل الليل؛ تفاصيل طلب فسخ عقد نكاح غريب من نوعه؛ تقدّمت به امرأة من مكة المكرمة، تطلب فيه فسخ عقد النكاح لعدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج، وذلك في إكمالها دراستها، ليبقى السؤال: ما هو الرأي القانوني في مثل هذه الحالات؟ وما الفرق بين الخلع والفسخ؟

وعلّق المحامي جعفر جمل الليل قائلاً: "يُعد الشرط المذكور بعقد النكاح بمثابة شرط يلتزم به كلا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" كما يوجد عدة شروط لفسخ عقد النكاح".

وأضاف: "لابد لوجود الفسخ مسوغات شرعية للحكم به، ومن الأسباب التي تعد من موجبات الفسخ؛ تعاطي المخدرات، وغياب الزوج بلا عذر، وعيب لما تعلمه الزوجة كالمرض النفسي، والعقم، وضرب الزوجة، والإعسار بالنفقة، والإخلال في شرط من شروط عقد النكاح؛ ومتى ما حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الإنفاق لم يكن لبقاء العقد وجه، ويجوز إلزام الزوج بالفسخ عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وفرق بين الزوجين بعوض أو بدون عوض؛ وذلك وفقاً لما قرره أهل العلم.

وختم "جعفر" بقوله: "الفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع لا يكون إلا بعوض تبذله المرأة؛ أما الفسخ فلا يشترط له ذلك في معظم الأوقات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. رفضَ زوجها إكمالها للدراسة فتقدّمت بفسخ عقد النكاح.. وهنا الرأي القانوني
سبق

روى المحامي جعفر جمل الليل؛ تفاصيل طلب فسخ عقد نكاح غريب من نوعه؛ تقدّمت به امرأة من مكة المكرمة، تطلب فيه فسخ عقد النكاح لعدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج، وذلك في إكمالها دراستها، ليبقى السؤال: ما هو الرأي القانوني في مثل هذه الحالات؟ وما الفرق بين الخلع والفسخ؟

وعلّق المحامي جعفر جمل الليل قائلاً: "يُعد الشرط المذكور بعقد النكاح بمثابة شرط يلتزم به كلا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" كما يوجد عدة شروط لفسخ عقد النكاح".

وأضاف: "لابد لوجود الفسخ مسوغات شرعية للحكم به، ومن الأسباب التي تعد من موجبات الفسخ؛ تعاطي المخدرات، وغياب الزوج بلا عذر، وعيب لما تعلمه الزوجة كالمرض النفسي، والعقم، وضرب الزوجة، والإعسار بالنفقة، والإخلال في شرط من شروط عقد النكاح؛ ومتى ما حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الإنفاق لم يكن لبقاء العقد وجه، ويجوز إلزام الزوج بالفسخ عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وفرق بين الزوجين بعوض أو بدون عوض؛ وذلك وفقاً لما قرره أهل العلم.

وختم "جعفر" بقوله: "الفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع لا يكون إلا بعوض تبذله المرأة؛ أما الفسخ فلا يشترط له ذلك في معظم الأوقات".

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:06 AM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:01 AM

مكة.. رفضَ زوجها إكمالها للدراسة فتقدّمت بفسخ عقد النكاح.. وهنا الرأي القانوني

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
17
11,527

روى المحامي جعفر جمل الليل؛ تفاصيل طلب فسخ عقد نكاح غريب من نوعه؛ تقدّمت به امرأة من مكة المكرمة، تطلب فيه فسخ عقد النكاح لعدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج، وذلك في إكمالها دراستها، ليبقى السؤال: ما هو الرأي القانوني في مثل هذه الحالات؟ وما الفرق بين الخلع والفسخ؟

وعلّق المحامي جعفر جمل الليل قائلاً: "يُعد الشرط المذكور بعقد النكاح بمثابة شرط يلتزم به كلا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" كما يوجد عدة شروط لفسخ عقد النكاح".

وأضاف: "لابد لوجود الفسخ مسوغات شرعية للحكم به، ومن الأسباب التي تعد من موجبات الفسخ؛ تعاطي المخدرات، وغياب الزوج بلا عذر، وعيب لما تعلمه الزوجة كالمرض النفسي، والعقم، وضرب الزوجة، والإعسار بالنفقة، والإخلال في شرط من شروط عقد النكاح؛ ومتى ما حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الإنفاق لم يكن لبقاء العقد وجه، ويجوز إلزام الزوج بالفسخ عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وفرق بين الزوجين بعوض أو بدون عوض؛ وذلك وفقاً لما قرره أهل العلم.

وختم "جعفر" بقوله: "الفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع لا يكون إلا بعوض تبذله المرأة؛ أما الفسخ فلا يشترط له ذلك في معظم الأوقات".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,142
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,785
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,961
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة