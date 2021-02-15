النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فرص تساقط الأمطار" بمناطق المملكة.. عودة هنا خريطتها وهذه مواعيدها

سحب ركامية رعدية في سماء البحر الأحمر تتدفق تدريجياً نحو سواحل جدة

تتأثر الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر بأحوال جوية غير مستقرة، تبدأ بالتأثير على المنطقة بشكل تدريجي، يُتوقع أن تشمل بتأثيرها بعض المناطق الساحلية من تبوك اعتباراً من مساء الثلاثاء، مروراً بالوجه وأملج وينبع ورابغ وصولاً حتى مدينة جدة، كما يُتوقع أن تمتد فرص الهطولات المطرية نحو الأجزاء الداخلية لتطول المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ففي جدة، ستكون أفضل فرصة لتساقط الأمطار في ساعات صباح يوم الأربعاء، اذ يتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر وتدفقها تدريجياً نحو سواحل مدينة جدة، تترافق بزخات محلية خفيفة الشدة بشكل عام، وقد تكون متوسطة في أجزاءٍ محدودة وعشوائية، تترافق بالبرق والرعد ونشاط للرياح السطحية، تستمر فرص الأمطار -بمشيئة الله- حتى ساعات المساء.

وبحسب آخر التوقعات الجوية، فمن المُتوقع أن تتأثر مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالسحب الماطرة، وتكون الهطولات في مجملها خفيفة الشدة، مع بعض الزخات المتوسطة أحياناً في مناطق عشوائية، وتبدأ فرص الأمطار -بمشيئة الله- اعتباراً من ساعات العصر وتستمر حتى ساعات المساء.

سحب ركامية رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فرص تساقط الأمطار" بمناطق المملكة.. عودة هنا خريطتها وهذه مواعيدها
سبق

تتأثر الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر بأحوال جوية غير مستقرة، تبدأ بالتأثير على المنطقة بشكل تدريجي، يُتوقع أن تشمل بتأثيرها بعض المناطق الساحلية من تبوك اعتباراً من مساء الثلاثاء، مروراً بالوجه وأملج وينبع ورابغ وصولاً حتى مدينة جدة، كما يُتوقع أن تمتد فرص الهطولات المطرية نحو الأجزاء الداخلية لتطول المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ففي جدة، ستكون أفضل فرصة لتساقط الأمطار في ساعات صباح يوم الأربعاء، اذ يتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر وتدفقها تدريجياً نحو سواحل مدينة جدة، تترافق بزخات محلية خفيفة الشدة بشكل عام، وقد تكون متوسطة في أجزاءٍ محدودة وعشوائية، تترافق بالبرق والرعد ونشاط للرياح السطحية، تستمر فرص الأمطار -بمشيئة الله- حتى ساعات المساء.

وبحسب آخر التوقعات الجوية، فمن المُتوقع أن تتأثر مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالسحب الماطرة، وتكون الهطولات في مجملها خفيفة الشدة، مع بعض الزخات المتوسطة أحياناً في مناطق عشوائية، وتبدأ فرص الأمطار -بمشيئة الله- اعتباراً من ساعات العصر وتستمر حتى ساعات المساء.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:21 AM

"فرص تساقط الأمطار" بمناطق المملكة.. عودة هنا خريطتها وهذه مواعيدها

سحب ركامية رعدية في سماء البحر الأحمر تتدفق تدريجياً نحو سواحل جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,541

تتأثر الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر بأحوال جوية غير مستقرة، تبدأ بالتأثير على المنطقة بشكل تدريجي، يُتوقع أن تشمل بتأثيرها بعض المناطق الساحلية من تبوك اعتباراً من مساء الثلاثاء، مروراً بالوجه وأملج وينبع ورابغ وصولاً حتى مدينة جدة، كما يُتوقع أن تمتد فرص الهطولات المطرية نحو الأجزاء الداخلية لتطول المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، ففي جدة، ستكون أفضل فرصة لتساقط الأمطار في ساعات صباح يوم الأربعاء، اذ يتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر وتدفقها تدريجياً نحو سواحل مدينة جدة، تترافق بزخات محلية خفيفة الشدة بشكل عام، وقد تكون متوسطة في أجزاءٍ محدودة وعشوائية، تترافق بالبرق والرعد ونشاط للرياح السطحية، تستمر فرص الأمطار -بمشيئة الله- حتى ساعات المساء.

وبحسب آخر التوقعات الجوية، فمن المُتوقع أن تتأثر مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالسحب الماطرة، وتكون الهطولات في مجملها خفيفة الشدة، مع بعض الزخات المتوسطة أحياناً في مناطق عشوائية، وتبدأ فرص الأمطار -بمشيئة الله- اعتباراً من ساعات العصر وتستمر حتى ساعات المساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة