لاعب النصر "تاليسكا" : نحن الفريق الأقوى في السعودية

بعد العودة لسكة الانتصارات عبر البوابة الهلالية

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي" تاليسكا"، إنه وزملاءه أثبتوا للجميع أن فريقهم الأقوى على صعيد الكرة السعودية، وذلك بعد الفوز على الهلال بهدفين دون مقابل، عصر الخميس، خلال مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتابع تاليسكا في تصريحات للناقل الرسمي: "اليوم اتضح للجميع من هو الفريق الأقوى على مستوى الكرة السعودية، وذلك عبر الديربي الذي كسبناه بهدفين دون مقابل".



وزاد: "قبلت النصر في فترة الانتقالات الصيفية، ووقعت على عقد الانضمام إليه لأنه الفريق الأفضل في السعودية والمنطقة بأكملها".



وعن المباراة، قال: "استحققنا الفوز اليوم لأننا كنا على قلب رجل واحد، كما أننا كنا الطرف الأميز في المباراة".