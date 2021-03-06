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وسقط "سارق الـ17 مركبة".. "لصوص الصيدليات" وجناة آخرون في قبضة "الأمن العام"

جرائم عدة أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية بينهم "مترصدو عملاء البنوك" و"مطلقو الأعيرة"

وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "تويتر"، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت خلال الأيام الماضية؛ حيث تم القبض على مواطن يطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي بسبب منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية، كما تم القبض على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قاموا بترصد عملاء البنوك وسرقة مبالغ مالية قدرها 632 ألف ريال".

وأضاف: "تم القبض على مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك ونشره".

وأردف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل، كما تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية قاموا بسرقة ثماني صيدليات وثلاث مركبات استُخدمت في تنفيذ جرائمهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسقط "سارق الـ17 مركبة".. "لصوص الصيدليات" وجناة آخرون في قبضة "الأمن العام"
سبق

وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "تويتر"، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت خلال الأيام الماضية؛ حيث تم القبض على مواطن يطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي بسبب منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية، كما تم القبض على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قاموا بترصد عملاء البنوك وسرقة مبالغ مالية قدرها 632 ألف ريال".

وأضاف: "تم القبض على مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك ونشره".

وأردف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل، كما تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية قاموا بسرقة ثماني صيدليات وثلاث مركبات استُخدمت في تنفيذ جرائمهم".

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
03:14 PM

وسقط "سارق الـ17 مركبة".. "لصوص الصيدليات" وجناة آخرون في قبضة "الأمن العام"

جرائم عدة أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية بينهم "مترصدو عملاء البنوك" و"مطلقو الأعيرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "تويتر"، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت خلال الأيام الماضية؛ حيث تم القبض على مواطن يطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي بسبب منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية، كما تم القبض على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قاموا بترصد عملاء البنوك وسرقة مبالغ مالية قدرها 632 ألف ريال".

وأضاف: "تم القبض على مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك ونشره".

وأردف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل، كما تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية قاموا بسرقة ثماني صيدليات وثلاث مركبات استُخدمت في تنفيذ جرائمهم".

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