النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتيْن مسيّرتيْن معاديتيْن تحملان متفجرات باتجاه المملكة

أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه في الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت - ولله الحمد - قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما صرّح أيضاً بأنه وفي الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس، تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أيٍّ من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكّد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكّد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتيْن مسيّرتيْن معاديتيْن تحملان متفجرات باتجاه المملكة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه في الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت - ولله الحمد - قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما صرّح أيضاً بأنه وفي الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس، تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أيٍّ من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكّد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكّد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
08:06 AM

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتيْن مسيّرتيْن معاديتيْن تحملان متفجرات باتجاه المملكة

أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
7,542

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه في الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت - ولله الحمد - قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما صرّح أيضاً بأنه وفي الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس، تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أيٍّ من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكّد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكّد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,887
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,688
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,508
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,560

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة