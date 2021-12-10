تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه العُماني بهدفين مقابل هدف اليوم الجمعة على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة. وافتتح المنتخب التونسي الذي دخل المباراة بقوة التسجيل في الدقيقة الـ16 إثر ضربة رأس رائعة من سيف الدين الجزيري، وأدرك أرشد العلوي لاعب المنتخب العُماني التعادل لبلاده بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس معز حسن في الدقيقة الـ66. فرحة المنتخب العُماني لم تدم طويلاً؛ فسرعان ما استعاد نسور قرطاج الريادة بعد أن تمكن قائد الفريق يوسف المساكني من تسجيل الهدف الثاني لبلاده برأسية جميلة في الدقيقة الـ69. وضرب المنتخب التونسي بذلك موعدًا مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام غدًا السبت على استاد الجنوب المونديالي.

تونس أول المتأهلين للمربع الذهبي لكأس العرب 2021 على حساب عُمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10 تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه العُماني بهدفين مقابل هدف اليوم الجمعة على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.



وافتتح المنتخب التونسي الذي دخل المباراة بقوة التسجيل في الدقيقة الـ16 إثر ضربة رأس رائعة من سيف الدين الجزيري، وأدرك أرشد العلوي لاعب المنتخب العُماني التعادل لبلاده بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس معز حسن في الدقيقة الـ66.



فرحة المنتخب العُماني لم تدم طويلاً؛ فسرعان ما استعاد نسور قرطاج الريادة بعد أن تمكن قائد الفريق يوسف المساكني من تسجيل الهدف الثاني لبلاده برأسية جميلة في الدقيقة الـ69.



وضرب المنتخب التونسي بذلك موعدًا مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام غدًا السبت على استاد الجنوب المونديالي.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 09:26 PM

تونس أول المتأهلين للمربع الذهبي لكأس العرب 2021 على حساب عُمان بعد فوزه بهدفَيْن مقابل واحد





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تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه العُماني بهدفين مقابل هدف اليوم الجمعة على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.



وافتتح المنتخب التونسي الذي دخل المباراة بقوة التسجيل في الدقيقة الـ16 إثر ضربة رأس رائعة من سيف الدين الجزيري، وأدرك أرشد العلوي لاعب المنتخب العُماني التعادل لبلاده بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس معز حسن في الدقيقة الـ66.



فرحة المنتخب العُماني لم تدم طويلاً؛ فسرعان ما استعاد نسور قرطاج الريادة بعد أن تمكن قائد الفريق يوسف المساكني من تسجيل الهدف الثاني لبلاده برأسية جميلة في الدقيقة الـ69.



وضرب المنتخب التونسي بذلك موعدًا مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام غدًا السبت على استاد الجنوب المونديالي.