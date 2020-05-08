"الندوة العالمية" توزع 19626 وجبة إفطار على الفقراء والأيتام بباكستان

الصائمون يلهجون بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب

يقوم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان خلال الشهر المبارك من هذا العام 1441هـ بتوزيع (19626) وجبة إفطار صائم على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم وبعض المراكز الإسلامية والمعاهد والمساجد والجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية، في العديد من الأقاليم والمناطق التي يحتاج سكانها تقديم المساعدات الغذائية.

ووزع المكتب مع بدايات الشهر الفضيل بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية المحلية 1000 وجبة ساخنة في إقليم بختو تخوا ومركز البراك في كشمير ومركز الحديثي وبعض مساجد الندوة في إقليم بيشاور.

ويواصل المكتب جهوده في إتمام توزيع آلاف الوجبات المقررة من مشروع إفطار الصائم وإيصالها إلى مستحقيها من الصائمين الذين ثمنوا عناية الندوة والدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب.