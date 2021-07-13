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شاهد.. وفد "سبق" يلبي دعوة "القرني" ويطّلع على "ملهم العالم"

وقّع عبارات إهداء كتابه بعد تناول العشاء.. والتدشين قريبًا

لبت صحيفة "سبق" الدعوة التي قدمها الشيخ الدكتور عائض القرني، لزيارته في منزله الجديد بحي النرجس، والاطلاع على كتاب "ملهم العالم" الذي يستعد لتدشينه في الأسواق الثقافية المحلية والعالمية قريبًا.

واستقبل الشيخ "القرني" وأبناؤه ومستشاروه، وفد "سبق" المكون من مساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ومدير تحرير المنطقة الوسطى عبدالإله القحطاني، ورئيس القسم السياحي خالد خليل، والمحررين عيسى الحربي، وعبدالحكيم شار، ورئيس قسم التصوير فايز الزيادي، والمصورين عبدالله النحيط وعبدالملك سرور.

وتحدث "القرني" عن منتجه الأدبي والعلمي "ملهم العالم" الذي يحكي سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث تمت طباعته بعدة لغات تمهيدًا لطرحه، كما يحوي قصيدة سينشدها الفنان محمد عبده.

وبعد تناول وجبة العشاء المعدة للضيوف؛ وقّع الشيخ الدكتور عائض القرني عبارات الإهداء على الكتب وقدمها للوفد بخط يده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وفد "سبق" يلبي دعوة "القرني" ويطّلع على "ملهم العالم"
سبق

لبت صحيفة "سبق" الدعوة التي قدمها الشيخ الدكتور عائض القرني، لزيارته في منزله الجديد بحي النرجس، والاطلاع على كتاب "ملهم العالم" الذي يستعد لتدشينه في الأسواق الثقافية المحلية والعالمية قريبًا.

واستقبل الشيخ "القرني" وأبناؤه ومستشاروه، وفد "سبق" المكون من مساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ومدير تحرير المنطقة الوسطى عبدالإله القحطاني، ورئيس القسم السياحي خالد خليل، والمحررين عيسى الحربي، وعبدالحكيم شار، ورئيس قسم التصوير فايز الزيادي، والمصورين عبدالله النحيط وعبدالملك سرور.

وتحدث "القرني" عن منتجه الأدبي والعلمي "ملهم العالم" الذي يحكي سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث تمت طباعته بعدة لغات تمهيدًا لطرحه، كما يحوي قصيدة سينشدها الفنان محمد عبده.

وبعد تناول وجبة العشاء المعدة للضيوف؛ وقّع الشيخ الدكتور عائض القرني عبارات الإهداء على الكتب وقدمها للوفد بخط يده.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:03 AM

شاهد.. وفد "سبق" يلبي دعوة "القرني" ويطّلع على "ملهم العالم"

وقّع عبارات إهداء كتابه بعد تناول العشاء.. والتدشين قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لبت صحيفة "سبق" الدعوة التي قدمها الشيخ الدكتور عائض القرني، لزيارته في منزله الجديد بحي النرجس، والاطلاع على كتاب "ملهم العالم" الذي يستعد لتدشينه في الأسواق الثقافية المحلية والعالمية قريبًا.

واستقبل الشيخ "القرني" وأبناؤه ومستشاروه، وفد "سبق" المكون من مساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ومدير تحرير المنطقة الوسطى عبدالإله القحطاني، ورئيس القسم السياحي خالد خليل، والمحررين عيسى الحربي، وعبدالحكيم شار، ورئيس قسم التصوير فايز الزيادي، والمصورين عبدالله النحيط وعبدالملك سرور.

وتحدث "القرني" عن منتجه الأدبي والعلمي "ملهم العالم" الذي يحكي سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث تمت طباعته بعدة لغات تمهيدًا لطرحه، كما يحوي قصيدة سينشدها الفنان محمد عبده.

وبعد تناول وجبة العشاء المعدة للضيوف؛ وقّع الشيخ الدكتور عائض القرني عبارات الإهداء على الكتب وقدمها للوفد بخط يده.

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