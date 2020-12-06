النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدارية وطنية.. "أمين الباحة" يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

بمشاركة أكثر من 400 متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة

دشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ظهر اليوم، فعاليات الأمانة والبلديات التابعة لها بالاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع، وتدشين أسبوع التطوع البلدي، بمشاركة أكثر من (٤٠٠) متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأطلق الدكتور "السواط" الفعاليات التطوعية بإنجاز تنفيذ الجدارية الوطنية الواقعة على طريق الملك فهد وسط مدينة الباحة، والتي حملت صور ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتم تزيينها ببعض الشعارات والعبارات الوطنية باستخدام الخط العربي الجميل والصور التراثية التي تعكس هوية وثقافة المنطقة؛ حيث قام على تنفيذها عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين من أبناء المنطقة.

بعد ذلك شارك الدكتور السواط في فعالية زراعة الأشجار المحلية لزيادة الرقعة الخضراء بطريق الملك فهد بمشاركة عدد من المتطوعين والفِرَق التطوعية.

وشكر أمين منطقة الباحة الفِرَق التطوعية المشاركة في تنفيذ الفعاليات؛ مؤكدًا استمرار تنفيذ الفعاليات خلال الأسبوع الجاري في كل المدن والمحافظات؛ مضيفًا أنه سيتم الاحتفاء بالمتطوعين المشاركين وتكريمهم وإبراز جهودهم والتسويق الإعلامي لأعمالهم التطوعية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التطوع، من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية اللازمة.

وأضاف الدكتور "السواط" أن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة؛ سوف تستمر في تنفيذ الفعاليات المصاحبة للاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع، من خلال العمل على استزراع المزيد من الأشجار والنباتات المحلية المناسبة؛ لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدن والمحافظات، وتنفيذ جداريات أخرى في مدن المنطقة، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والهيئات التطوعية لتنفيذ برامج لخدمة المجتمع.

وفي الختام أشاد الدكتور "السواط" بجهود الفِرَق التطوعية المشاركة وهم: فريق عطاء التطوعي، وفريق رغدان التطوعي، ومؤسسة نون للفنون، وكذلك المتطوعون الأفراد المشاركون في الفعاليات؛ مؤكدًا أن أمانة المنطقة تتيح وتوفر القنوات المناسبة لمشاركة المتطوعين في خدمة المجتمع على مدار العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدارية وطنية.. "أمين الباحة" يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع
سبق

دشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ظهر اليوم، فعاليات الأمانة والبلديات التابعة لها بالاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع، وتدشين أسبوع التطوع البلدي، بمشاركة أكثر من (٤٠٠) متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأطلق الدكتور "السواط" الفعاليات التطوعية بإنجاز تنفيذ الجدارية الوطنية الواقعة على طريق الملك فهد وسط مدينة الباحة، والتي حملت صور ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتم تزيينها ببعض الشعارات والعبارات الوطنية باستخدام الخط العربي الجميل والصور التراثية التي تعكس هوية وثقافة المنطقة؛ حيث قام على تنفيذها عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين من أبناء المنطقة.

بعد ذلك شارك الدكتور السواط في فعالية زراعة الأشجار المحلية لزيادة الرقعة الخضراء بطريق الملك فهد بمشاركة عدد من المتطوعين والفِرَق التطوعية.

وشكر أمين منطقة الباحة الفِرَق التطوعية المشاركة في تنفيذ الفعاليات؛ مؤكدًا استمرار تنفيذ الفعاليات خلال الأسبوع الجاري في كل المدن والمحافظات؛ مضيفًا أنه سيتم الاحتفاء بالمتطوعين المشاركين وتكريمهم وإبراز جهودهم والتسويق الإعلامي لأعمالهم التطوعية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التطوع، من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية اللازمة.

وأضاف الدكتور "السواط" أن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة؛ سوف تستمر في تنفيذ الفعاليات المصاحبة للاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع، من خلال العمل على استزراع المزيد من الأشجار والنباتات المحلية المناسبة؛ لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدن والمحافظات، وتنفيذ جداريات أخرى في مدن المنطقة، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والهيئات التطوعية لتنفيذ برامج لخدمة المجتمع.

وفي الختام أشاد الدكتور "السواط" بجهود الفِرَق التطوعية المشاركة وهم: فريق عطاء التطوعي، وفريق رغدان التطوعي، ومؤسسة نون للفنون، وكذلك المتطوعون الأفراد المشاركون في الفعاليات؛ مؤكدًا أن أمانة المنطقة تتيح وتوفر القنوات المناسبة لمشاركة المتطوعين في خدمة المجتمع على مدار العام.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
01:26 PM

جدارية وطنية.. "أمين الباحة" يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

بمشاركة أكثر من 400 متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
128

دشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ظهر اليوم، فعاليات الأمانة والبلديات التابعة لها بالاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع، وتدشين أسبوع التطوع البلدي، بمشاركة أكثر من (٤٠٠) متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأطلق الدكتور "السواط" الفعاليات التطوعية بإنجاز تنفيذ الجدارية الوطنية الواقعة على طريق الملك فهد وسط مدينة الباحة، والتي حملت صور ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتم تزيينها ببعض الشعارات والعبارات الوطنية باستخدام الخط العربي الجميل والصور التراثية التي تعكس هوية وثقافة المنطقة؛ حيث قام على تنفيذها عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين من أبناء المنطقة.

بعد ذلك شارك الدكتور السواط في فعالية زراعة الأشجار المحلية لزيادة الرقعة الخضراء بطريق الملك فهد بمشاركة عدد من المتطوعين والفِرَق التطوعية.

وشكر أمين منطقة الباحة الفِرَق التطوعية المشاركة في تنفيذ الفعاليات؛ مؤكدًا استمرار تنفيذ الفعاليات خلال الأسبوع الجاري في كل المدن والمحافظات؛ مضيفًا أنه سيتم الاحتفاء بالمتطوعين المشاركين وتكريمهم وإبراز جهودهم والتسويق الإعلامي لأعمالهم التطوعية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التطوع، من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية اللازمة.

وأضاف الدكتور "السواط" أن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة؛ سوف تستمر في تنفيذ الفعاليات المصاحبة للاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع، من خلال العمل على استزراع المزيد من الأشجار والنباتات المحلية المناسبة؛ لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدن والمحافظات، وتنفيذ جداريات أخرى في مدن المنطقة، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والهيئات التطوعية لتنفيذ برامج لخدمة المجتمع.

وفي الختام أشاد الدكتور "السواط" بجهود الفِرَق التطوعية المشاركة وهم: فريق عطاء التطوعي، وفريق رغدان التطوعي، ومؤسسة نون للفنون، وكذلك المتطوعون الأفراد المشاركون في الفعاليات؛ مؤكدًا أن أمانة المنطقة تتيح وتوفر القنوات المناسبة لمشاركة المتطوعين في خدمة المجتمع على مدار العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,414
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,816

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة