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عُثر عليها مخنوقة بسطح العقار.. وفاة بطلة عالم في حادثة مأساوية بمصر

صدمة بين الأهالي وتحقيقات مستمرة للشرطة المصرية لكشف غموض الحادث

شهدت محافظة كفر الشيخ- شمالي مصر، واقعة مأساوية بعد العثور على جثة بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني؛ أعلى سطح إحدى العقارات؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الصدمة لدى الأهالي وذوي الضحية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، أنه عثر على جثمان المجني عليها روان محمد الحسيني؛ فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش، وعليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات الجريمة.

بوابة أخبار اليوم "المصرية" نقلت عن ذوي الفقيدة أنهم تلقوا اتصالاً من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.

ونقلت جهات التحقيق الجثمان إلى المشرحة لتشريح الجثمان بوساطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي الوقت نفسه أجرت قوات الشرطة مسحاً شاملاً للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه، وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

وروان محمد الحسيني (21 عاماً)، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا، وكرّمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وكانت روان قبل وفاتها تلعب في الفريق الأول، كما كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي.

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عُثر عليها مخنوقة بسطح العقار.. وفاة بطلة عالم في حادثة مأساوية بمصر
سبق

شهدت محافظة كفر الشيخ- شمالي مصر، واقعة مأساوية بعد العثور على جثة بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني؛ أعلى سطح إحدى العقارات؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الصدمة لدى الأهالي وذوي الضحية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، أنه عثر على جثمان المجني عليها روان محمد الحسيني؛ فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش، وعليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات الجريمة.

بوابة أخبار اليوم "المصرية" نقلت عن ذوي الفقيدة أنهم تلقوا اتصالاً من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.

ونقلت جهات التحقيق الجثمان إلى المشرحة لتشريح الجثمان بوساطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي الوقت نفسه أجرت قوات الشرطة مسحاً شاملاً للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه، وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

وروان محمد الحسيني (21 عاماً)، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا، وكرّمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وكانت روان قبل وفاتها تلعب في الفريق الأول، كما كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:39 AM

عُثر عليها مخنوقة بسطح العقار.. وفاة بطلة عالم في حادثة مأساوية بمصر

صدمة بين الأهالي وتحقيقات مستمرة للشرطة المصرية لكشف غموض الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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41,936

شهدت محافظة كفر الشيخ- شمالي مصر، واقعة مأساوية بعد العثور على جثة بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني؛ أعلى سطح إحدى العقارات؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الصدمة لدى الأهالي وذوي الضحية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، أنه عثر على جثمان المجني عليها روان محمد الحسيني؛ فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش، وعليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات الجريمة.

بوابة أخبار اليوم "المصرية" نقلت عن ذوي الفقيدة أنهم تلقوا اتصالاً من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.

ونقلت جهات التحقيق الجثمان إلى المشرحة لتشريح الجثمان بوساطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي الوقت نفسه أجرت قوات الشرطة مسحاً شاملاً للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه، وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

وروان محمد الحسيني (21 عاماً)، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا، وكرّمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وكانت روان قبل وفاتها تلعب في الفريق الأول، كما كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي.

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