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"أمانة جازان" تستنفر الكوادر والآليات بـ26 بلدية للتعامل مع موسم الغبار

أمين المنطقة: الأعمال الميدانية مستمرة صباحًا ومساء.. والبلاغات على 940

استنفرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ 26 المرتبطة بها لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وتفصيلاً، شدد نايف بن سعيدان، أمين منطقة جازان، على المختصين بأمانة المنطقة، وعلى رؤساء بلديات منطقة جازان كافة، بكوادرها البشرية والآلية كافة، بالتعامل مع موسم الغبار، موضحًا أن الأمانة والبلديات في حالة استنفار تام، وفي جاهزية تامة، وأن الأعمال الميدانية مستمرة على فترتَيْن (صباحية ومسائية).

وأشار "ابن سعيدان" إلى حرص ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لتداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وتوجيههما الدائم بمضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.

ولفت إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الأعمال بدون تأخير، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن الأماكن المغلقة والمتضررة نتيجة الغبار، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

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"أمانة جازان" تستنفر الكوادر والآليات بـ26 بلدية للتعامل مع موسم الغبار
سبق

استنفرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ 26 المرتبطة بها لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وتفصيلاً، شدد نايف بن سعيدان، أمين منطقة جازان، على المختصين بأمانة المنطقة، وعلى رؤساء بلديات منطقة جازان كافة، بكوادرها البشرية والآلية كافة، بالتعامل مع موسم الغبار، موضحًا أن الأمانة والبلديات في حالة استنفار تام، وفي جاهزية تامة، وأن الأعمال الميدانية مستمرة على فترتَيْن (صباحية ومسائية).

وأشار "ابن سعيدان" إلى حرص ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لتداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وتوجيههما الدائم بمضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.

ولفت إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الأعمال بدون تأخير، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن الأماكن المغلقة والمتضررة نتيجة الغبار، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
11:24 PM

"أمانة جازان" تستنفر الكوادر والآليات بـ26 بلدية للتعامل مع موسم الغبار

أمين المنطقة: الأعمال الميدانية مستمرة صباحًا ومساء.. والبلاغات على 940

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استنفرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ 26 المرتبطة بها لمواجهة موسم الغبار الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وذلك بتكثيف جهودها الميدانية من خلال فرقها المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة لإزالة الأتربة والكثبان الرملية على الطرق الفرعية والرئيسية التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وتفصيلاً، شدد نايف بن سعيدان، أمين منطقة جازان، على المختصين بأمانة المنطقة، وعلى رؤساء بلديات منطقة جازان كافة، بكوادرها البشرية والآلية كافة، بالتعامل مع موسم الغبار، موضحًا أن الأمانة والبلديات في حالة استنفار تام، وفي جاهزية تامة، وأن الأعمال الميدانية مستمرة على فترتَيْن (صباحية ومسائية).

وأشار "ابن سعيدان" إلى حرص ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لتداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وتوجيههما الدائم بمضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.

ولفت إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الأعمال بدون تأخير، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن الأماكن المغلقة والمتضررة نتيجة الغبار، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

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