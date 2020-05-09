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"الشؤون البلدية" تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات

تفعيلها بشكل تدريجي على عدة مراحل عبر منصة "بلدي"

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي".

وقالت الوزارة: تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجياً على عدة مراحل، حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.

وأكدت أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات؛ بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدني، من مباشرة عملها في المشاريع بشكل فوري، بالإضافة إلى تفعيل خيار "البحث على الخريطة" الذي يمكّن المستفيد من تحديد موقع أرض بناء المستودع، ومعرفة الخدمات التشغيلية المتاحة فيها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية" تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات
سبق

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي".

وقالت الوزارة: تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجياً على عدة مراحل، حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.

وأكدت أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات؛ بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدني، من مباشرة عملها في المشاريع بشكل فوري، بالإضافة إلى تفعيل خيار "البحث على الخريطة" الذي يمكّن المستفيد من تحديد موقع أرض بناء المستودع، ومعرفة الخدمات التشغيلية المتاحة فيها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:18 PM

"الشؤون البلدية" تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات

تفعيلها بشكل تدريجي على عدة مراحل عبر منصة "بلدي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي".

وقالت الوزارة: تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجياً على عدة مراحل، حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.

وأكدت أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات؛ بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدني، من مباشرة عملها في المشاريع بشكل فوري، بالإضافة إلى تفعيل خيار "البحث على الخريطة" الذي يمكّن المستفيد من تحديد موقع أرض بناء المستودع، ومعرفة الخدمات التشغيلية المتاحة فيها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

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