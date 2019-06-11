حفرة عمارة قيد الإنشاء بمكة تهدد السكان بالأمراض.. إصابة طفلين بحمى الضنك

أعربوا عن استيائهم كونها تشكل خطرًا داهمًا عليهم بسبب انتشار البعوض

أبدى عددٌ من سكان حي العزيزية الجنوبية بمكة المكرمة؛ تذمرهم واستياءهم من وجود حفرة لعمارة على قيد الإنشاء في الحي مليئة بالمياه منذ سنتين.

وأكد الأهالي أن الحي الواقع على امتداد شارع عبدالله بن دهيش، سجّل خلال الأسبوع الماضي حالتين لطفلين أُصيبا بحمى الضنك، فيما سُجّلت حالة اشتباه بحمى الضنك لفتاة من الحي ذاته.

تفصيلاً؛ قال "حسين القرشي" أحد سكان حي العزيزية الجنوبية بمكة: نعاني بسبب حفرة مليئة بالمياه والنفايات والحشرات التي زحفت للمنازل المجاورة؛ والتي خلّفها أحد المقاولين منذ سنتين في حي العزيزية الجنوبية بمكة، بالتحديد على امتداد شارع عبدالله بن دهيش، دون تدخل من الجهة المختصة لوضع حد لمعاناتهم المستمرة.

وأضاف: الحفرة غنية بالمياه، ولا تنقطع طوال العام، وأصبحت تشكل خطرًا محتومًا على السكان المجاورين، بسبب انتشار البعوض المتسبب في كثيرٍ من الأمراض.

وأشار إلى أن الحي سجّل إصابة طفلين الأسبوع الماضي بحمى الضنك، وحالة اشتباه أخرى لفتاة، لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى.

وناشد "القرشي" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة الإسراع في إنهاء معاناتهم مع تلك الحفرة قبل أن تتفاقم الأمراض، لافتًا إلى أنهم تقدموا بعدة بلاغات من ذي قبل ولم تحرك البلدية ساكنًا مع بلاغاتهم - على حد قوله.