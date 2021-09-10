نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، يحضر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن. وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: "يطيب لي أن أرفع جزيل الشكر والامتنان لقيادة وطننا الغالي على اهتمامهم ودعهم اللامحدود للرياضات كافة، ولسمو ولي العهد لحرصه ومتابعته ودعمه لهذا الموروث الأصيل ومنافساته؛ ما أسهم في انتشار رياضة الهجن والإقبال عليها، وارتفاع المنافسة بها، وبين مُلاك الهجن من الدول المشاركة كافة في هذا المهرجان، الذي يحقق في نسخته الثالثة المزيد من النجاح والتميز على مدى شهر وأكثر". كما قدّم سموه الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل لتشريفه يوم غد الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة. وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطًا للرموز. وخصص المهرجان جوائز مالية تعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية. كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان. يُذكر أن قطاع الهجن وتطويره يحظى بدعم واهتمام كبيرَيْن من سمو ولي العهد، وفق رؤية طموحة، تواكب مكانة السعودية وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق السعودية والوطن العربي.

نيابة عن ولي العهد.. "الفيصل" يحضر ختام منافسات مهرجان الهجن بالطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-10 نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، يحضر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.



وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: "يطيب لي أن أرفع جزيل الشكر والامتنان لقيادة وطننا الغالي على اهتمامهم ودعهم اللامحدود للرياضات كافة، ولسمو ولي العهد لحرصه ومتابعته ودعمه لهذا الموروث الأصيل ومنافساته؛ ما أسهم في انتشار رياضة الهجن والإقبال عليها، وارتفاع المنافسة بها، وبين مُلاك الهجن من الدول المشاركة كافة في هذا المهرجان، الذي يحقق في نسخته الثالثة المزيد من النجاح والتميز على مدى شهر وأكثر".



كما قدّم سموه الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل لتشريفه يوم غد الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.



وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطًا للرموز. وخصص المهرجان جوائز مالية تعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية. كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.



يُذكر أن قطاع الهجن وتطويره يحظى بدعم واهتمام كبيرَيْن من سمو ولي العهد، وفق رؤية طموحة، تواكب مكانة السعودية وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق السعودية والوطن العربي.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 10:02 PM

نيابة عن ولي العهد.. "الفيصل" يحضر ختام منافسات مهرجان الهجن بالطائف جوائزه الأعلى في السباقات الرياضية إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال





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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، يحضر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.



وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: "يطيب لي أن أرفع جزيل الشكر والامتنان لقيادة وطننا الغالي على اهتمامهم ودعهم اللامحدود للرياضات كافة، ولسمو ولي العهد لحرصه ومتابعته ودعمه لهذا الموروث الأصيل ومنافساته؛ ما أسهم في انتشار رياضة الهجن والإقبال عليها، وارتفاع المنافسة بها، وبين مُلاك الهجن من الدول المشاركة كافة في هذا المهرجان، الذي يحقق في نسخته الثالثة المزيد من النجاح والتميز على مدى شهر وأكثر".



كما قدّم سموه الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل لتشريفه يوم غد الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.



وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطًا للرموز. وخصص المهرجان جوائز مالية تعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية. كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.



يُذكر أن قطاع الهجن وتطويره يحظى بدعم واهتمام كبيرَيْن من سمو ولي العهد، وفق رؤية طموحة، تواكب مكانة السعودية وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق السعودية والوطن العربي.