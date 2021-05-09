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"صادق خان" يفوز بمنصب عمدة لندن لفترة ثانية

أول مسلم يصبح عمدة لمدينة في الاتحاد الأوروبي

فاز مرشح حزب العمال صادق خان، بانتخابات عمدة لندن، على منافسه شون بيلي، مرشح حزب المحافظين الحاكم.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات دون حصول أي مرشح على الأغلبية، ثم حصل "خان" في الإعادة على نسبة 55.2 في المائة من الأصوات، ليفوز بفترة ثانية.

وكان عضو مجلس العموم السابق أول مسلم يصبح عمدة لمدينة في الاتحاد الأوروبي، عندما انتخب للمنصب في 2016.

وتعهّد "خان"، في كلمة ألقاها بمقر عمدية العاصمة البريطانية، بأن "يبذل ما بوسعه من أجل بناء مستقبل أفضل وأبهى للمدينة".

وحلّت مرشحة حزب البيئة شيان بيري، في المركز الثالث. وعاد المركز الرابع لمرشحة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لويزة بوريت.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"صادق خان" يفوز بمنصب عمدة لندن لفترة ثانية
سبق

فاز مرشح حزب العمال صادق خان، بانتخابات عمدة لندن، على منافسه شون بيلي، مرشح حزب المحافظين الحاكم.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات دون حصول أي مرشح على الأغلبية، ثم حصل "خان" في الإعادة على نسبة 55.2 في المائة من الأصوات، ليفوز بفترة ثانية.

وكان عضو مجلس العموم السابق أول مسلم يصبح عمدة لمدينة في الاتحاد الأوروبي، عندما انتخب للمنصب في 2016.

وتعهّد "خان"، في كلمة ألقاها بمقر عمدية العاصمة البريطانية، بأن "يبذل ما بوسعه من أجل بناء مستقبل أفضل وأبهى للمدينة".

وحلّت مرشحة حزب البيئة شيان بيري، في المركز الثالث. وعاد المركز الرابع لمرشحة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لويزة بوريت.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
02:37 PM

"صادق خان" يفوز بمنصب عمدة لندن لفترة ثانية

أول مسلم يصبح عمدة لمدينة في الاتحاد الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز مرشح حزب العمال صادق خان، بانتخابات عمدة لندن، على منافسه شون بيلي، مرشح حزب المحافظين الحاكم.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات دون حصول أي مرشح على الأغلبية، ثم حصل "خان" في الإعادة على نسبة 55.2 في المائة من الأصوات، ليفوز بفترة ثانية.

وكان عضو مجلس العموم السابق أول مسلم يصبح عمدة لمدينة في الاتحاد الأوروبي، عندما انتخب للمنصب في 2016.

وتعهّد "خان"، في كلمة ألقاها بمقر عمدية العاصمة البريطانية، بأن "يبذل ما بوسعه من أجل بناء مستقبل أفضل وأبهى للمدينة".

وحلّت مرشحة حزب البيئة شيان بيري، في المركز الثالث. وعاد المركز الرابع لمرشحة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لويزة بوريت.

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