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"باشنيني" يحتفل بعقد قران كريمته على الدكتور باسيف

احتفل الزميل عبدالله بن محمد باشنيني مدير قسم التصوير والإنتاج الفني بوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، أول أمس الخميس، بعقد قران كريمته على الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مازن بن سالم باسيف.

"سبق" تتمنى للعروسين دوام التوفيق، والعاقبة للجميع بالمسرات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"باشنيني" يحتفل بعقد قران كريمته على الدكتور باسيف
سبق

احتفل الزميل عبدالله بن محمد باشنيني مدير قسم التصوير والإنتاج الفني بوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، أول أمس الخميس، بعقد قران كريمته على الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مازن بن سالم باسيف.

"سبق" تتمنى للعروسين دوام التوفيق، والعاقبة للجميع بالمسرات.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
03:23 PM

"باشنيني" يحتفل بعقد قران كريمته على الدكتور باسيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الزميل عبدالله بن محمد باشنيني مدير قسم التصوير والإنتاج الفني بوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، أول أمس الخميس، بعقد قران كريمته على الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مازن بن سالم باسيف.

"سبق" تتمنى للعروسين دوام التوفيق، والعاقبة للجميع بالمسرات.

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