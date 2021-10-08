كورونا في 7 دول.. 21257 إصابة جديدة بالهند و7613 بالمكسيك و2176 بكوريا الجنوبية و1009 بأذربيجان

وأفادت وكالة أذرتاج، نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 488 ألفاً و213 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6611 وفاة، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 468 ألفاً و421 حالة.
باكستان
سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1256233 إصابة، منها 43648 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28058 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1184527 حالة.
مصر
سجّلت مصر 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس وصل إلى 309.934 إصابة، من ضمنها 261612 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 17584 وفاة.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس سجّل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.
وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 96357، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
وأفادت وكالة أذرتاج، نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 488 ألفاً و213 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6611 وفاة، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 468 ألفاً و421 حالة.
باكستان
سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1256233 إصابة، منها 43648 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28058 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1184527 حالة.
مصر
سجّلت مصر 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس وصل إلى 309.934 إصابة، من ضمنها 261612 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 17584 وفاة.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس سجّل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.
وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 96357، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:25 PM
كورونا في 7 دول.. 21257 إصابة جديدة بالهند و7613 بالمكسيك و2176 بكوريا الجنوبية و1009 بأذربيجان
خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 912 حالة بباكستان و799 بمصر و22 بالصين
وأفادت وكالة أذرتاج، نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 488 ألفاً و213 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6611 وفاة، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 468 ألفاً و421 حالة.
باكستان
سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1256233 إصابة، منها 43648 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28058 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1184527 حالة.
مصر
سجّلت مصر 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس وصل إلى 309.934 إصابة، من ضمنها 261612 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 17584 وفاة.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس سجّل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.
وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 96357، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.