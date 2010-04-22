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الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

نجحت في ضبط (2745) مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2745) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2745) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:44 PM

الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

نجحت في ضبط (2745) مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,309

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2745) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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