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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وضباب بالشمالية والجوف

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، ويُتوقع أن يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وضباب بالشمالية والجوف
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، ويُتوقع أن يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:11 AM

"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وضباب بالشمالية والجوف

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من 7 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، ويُتوقع أن يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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