الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ضربت موجة تسونامي طينية هائلة إحدى المدن الساحلية اليابانية متسببة في أضرار.. في الوقت الذي مازال فيه بركان جبل إتنا يقذف حممه في أوروبا. والمزيد تجدونه في الصور.





1- لحظة تسديد المهاجم الإنجليزي هاري كين لركلة الجزاء التي قادت بلاده لأول نهائي كبير منذ عام 1966







2- طفل يُطعم قنفذًا فقد أمه في تركيا







3- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقود سيارتها الخاصة أثناء حضورها معرض رويال وينزر للخيول في وينزر







4- النيران المستعرة تشتعل في الغطاء النباتي بشمال كاليفورنيا.. أتت على 10 آلاف فدان







5- لحظة هدم مبنى فلوريدا السكني الذي انهار جزئيًا الشهر الماضي







6- رجال الإنقاذ يعاينون الأضرار.. موجة تسونامي طينية تضرب إحدى المدن الساحلية باليابان







7- البرق يضرب البحر في مشهد مبهر من اليونان







8- العاصفة الاستوائية إلسا تشق طريقها عبر البحر الكاريبي في هذه الصورة التي التقطت من محطة الفضاء الدولية







9- مشهد مرعب لتدفقات الحمم البركانية من جبل إتنا الإيطالي، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا







10- قوس قزح المزدوج يضيء سماء مدينة واتشو الصينية











