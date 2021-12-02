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"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب (117) كيلوجرامًا من الحشيش وطنين من القات المخدر

الإطاحة بالمتورطين وهم مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقتي نجران وعسير

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكنت الدوريات البرية في منطقة عسير من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وهم (4) متهمين، مواطن، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب (117) كيلوجرامًا من الحشيش وطنين من القات المخدر
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكنت الدوريات البرية في منطقة عسير من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وهم (4) متهمين، مواطن، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
11:26 PM

"حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب (117) كيلوجرامًا من الحشيش وطنين من القات المخدر

الإطاحة بالمتورطين وهم مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقتي نجران وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكنت الدوريات البرية في منطقة عسير من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وهم (4) متهمين، مواطن، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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