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"الطيران المدني" تضيف مطارَيْ الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الداخلية

ابتداء من 1 يونيو المقبل.. ليصبح عدد الوجهات 13 وجهة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَيْ الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة" ابتداء من الاثنين 1 يونيو 2020م؛ وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وأكدت الهيئة جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

مما يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل؛ ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين. وتتضمن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).


الطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تضيف مطارَيْ الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الداخلية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَيْ الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة" ابتداء من الاثنين 1 يونيو 2020م؛ وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وأكدت الهيئة جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

مما يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل؛ ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين. وتتضمن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).


27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:13 PM

"الطيران المدني" تضيف مطارَيْ الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الداخلية

ابتداء من 1 يونيو المقبل.. ليصبح عدد الوجهات 13 وجهة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَيْ الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة" ابتداء من الاثنين 1 يونيو 2020م؛ وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وأكدت الهيئة جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

مما يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل؛ ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين. وتتضمن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).


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