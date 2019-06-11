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أمير منطقة مكة يقدم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة مكة يقدم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي
سبق

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:27 PM

أمير منطقة مكة يقدم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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2,928

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

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