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"تعليم عسير" تحرز المستوى الذهبي في "ريالي" للتخطيط المالي

صُنِّفت ضمن أفضل عشر إدارات تعليمية متميزة في تفعيل المسابقة

صُنِّفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ضمن أفضل عشر إدارات تعليمية متميزة في تفعيل مسابقة "ريالي للتخطيط المالي"، فيما حقّقت إدارة النشاط الطلابي للبنين المستوى الذهبي في ذات المسابقة للعام الدراسي الحالي.

وتفصيلاً.. كانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق الفائزين والفائزات في المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية، حيث فاز ضمن فئات "السفراء والسفيرات" بتعليم المنطقة الطالبتان تغريد أحمد الغامدي، وسراء سعد البسام، ومن "الأشبال" محمد سعيد صالح، وريتال محمد غزواني، ومن "الأجيال" ريما عائض القحطاني، ومن "الشباب" أحمد حسام الكاتب.

يشار إلى أن المسابقة أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات- قسم البرامج العامة والتدريب بتعليم المنطقة.

تعليم عسير وزارة التعليم

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"تعليم عسير" تحرز المستوى الذهبي في "ريالي" للتخطيط المالي
سبق

صُنِّفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ضمن أفضل عشر إدارات تعليمية متميزة في تفعيل مسابقة "ريالي للتخطيط المالي"، فيما حقّقت إدارة النشاط الطلابي للبنين المستوى الذهبي في ذات المسابقة للعام الدراسي الحالي.

وتفصيلاً.. كانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق الفائزين والفائزات في المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية، حيث فاز ضمن فئات "السفراء والسفيرات" بتعليم المنطقة الطالبتان تغريد أحمد الغامدي، وسراء سعد البسام، ومن "الأشبال" محمد سعيد صالح، وريتال محمد غزواني، ومن "الأجيال" ريما عائض القحطاني، ومن "الشباب" أحمد حسام الكاتب.

يشار إلى أن المسابقة أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات- قسم البرامج العامة والتدريب بتعليم المنطقة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:12 PM

"تعليم عسير" تحرز المستوى الذهبي في "ريالي" للتخطيط المالي

صُنِّفت ضمن أفضل عشر إدارات تعليمية متميزة في تفعيل المسابقة

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بندر آل عوض - عسير
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صُنِّفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ضمن أفضل عشر إدارات تعليمية متميزة في تفعيل مسابقة "ريالي للتخطيط المالي"، فيما حقّقت إدارة النشاط الطلابي للبنين المستوى الذهبي في ذات المسابقة للعام الدراسي الحالي.

وتفصيلاً.. كانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق الفائزين والفائزات في المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية، حيث فاز ضمن فئات "السفراء والسفيرات" بتعليم المنطقة الطالبتان تغريد أحمد الغامدي، وسراء سعد البسام، ومن "الأشبال" محمد سعيد صالح، وريتال محمد غزواني، ومن "الأجيال" ريما عائض القحطاني، ومن "الشباب" أحمد حسام الكاتب.

يشار إلى أن المسابقة أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات- قسم البرامج العامة والتدريب بتعليم المنطقة.

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