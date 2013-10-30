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"إسلامية جازان" تُنفذ 10 محاضرات للتحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها

ضمن أنشطة وبرامج فرع الوزارة للتأكيد على منهج الوسطية والاعتدال

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مُمثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان عشرة محاضرات دعوية بعنوان "التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها"، وتنفذ في عدة جوامع بعد صلاة مغرب يوم الأحد 15/ 3/ 1442هـ بالمنطقة.

وتبدأ من جامع خميعة بالشقيري وجامع خضيرة وجامع الحمى وجامع الكربوس وجامع العيسائي وجامع العشوة والجامع الكبير بسوق صبياء وجامع السوق بأبوعريش وجامع الدحمان بأحد المسارحة وجامع المضايا وجامع الأميرة صيتة بجازان.

وبعد صلاة العشاء بنفس تاريخ اليوم المدون أعلاه محاضرة بعنوان "المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ"، وتُنفذ أيضاً بعدة جوامع على مستوى المنطقة وتبدأ من جامع محلة ضمد وجامع أبو العرج والمسجد الجديد بالكربوس ومسجد غليلة وجامع الطمحة وجامع الكواملة وجامع قرية الفقرة وجامع الميرابي وجامع الحكير بأبوعريش وجامع الصوارمة وجامع الميدان بجازان.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة، لبيان منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من الجماعات المنحرفة، في إطار رسالة الوزارة لتعزيز الجانب الديني الذي بدوره ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"إسلامية جازان" تُنفذ 10 محاضرات للتحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها
سبق

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مُمثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان عشرة محاضرات دعوية بعنوان "التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها"، وتنفذ في عدة جوامع بعد صلاة مغرب يوم الأحد 15/ 3/ 1442هـ بالمنطقة.

وتبدأ من جامع خميعة بالشقيري وجامع خضيرة وجامع الحمى وجامع الكربوس وجامع العيسائي وجامع العشوة والجامع الكبير بسوق صبياء وجامع السوق بأبوعريش وجامع الدحمان بأحد المسارحة وجامع المضايا وجامع الأميرة صيتة بجازان.

وبعد صلاة العشاء بنفس تاريخ اليوم المدون أعلاه محاضرة بعنوان "المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ"، وتُنفذ أيضاً بعدة جوامع على مستوى المنطقة وتبدأ من جامع محلة ضمد وجامع أبو العرج والمسجد الجديد بالكربوس ومسجد غليلة وجامع الطمحة وجامع الكواملة وجامع قرية الفقرة وجامع الميرابي وجامع الحكير بأبوعريش وجامع الصوارمة وجامع الميدان بجازان.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة، لبيان منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من الجماعات المنحرفة، في إطار رسالة الوزارة لتعزيز الجانب الديني الذي بدوره ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
12:43 AM

"إسلامية جازان" تُنفذ 10 محاضرات للتحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها

ضمن أنشطة وبرامج فرع الوزارة للتأكيد على منهج الوسطية والاعتدال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مُمثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان عشرة محاضرات دعوية بعنوان "التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها"، وتنفذ في عدة جوامع بعد صلاة مغرب يوم الأحد 15/ 3/ 1442هـ بالمنطقة.

وتبدأ من جامع خميعة بالشقيري وجامع خضيرة وجامع الحمى وجامع الكربوس وجامع العيسائي وجامع العشوة والجامع الكبير بسوق صبياء وجامع السوق بأبوعريش وجامع الدحمان بأحد المسارحة وجامع المضايا وجامع الأميرة صيتة بجازان.

وبعد صلاة العشاء بنفس تاريخ اليوم المدون أعلاه محاضرة بعنوان "المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ"، وتُنفذ أيضاً بعدة جوامع على مستوى المنطقة وتبدأ من جامع محلة ضمد وجامع أبو العرج والمسجد الجديد بالكربوس ومسجد غليلة وجامع الطمحة وجامع الكواملة وجامع قرية الفقرة وجامع الميرابي وجامع الحكير بأبوعريش وجامع الصوارمة وجامع الميدان بجازان.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة، لبيان منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من الجماعات المنحرفة، في إطار رسالة الوزارة لتعزيز الجانب الديني الذي بدوره ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع.

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