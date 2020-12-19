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السعودية تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال

"الخارجية" جدّدت رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
12:28 PM

السعودية تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال

"الخارجية" جدّدت رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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