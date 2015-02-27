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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت

هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
09:26 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:25 AM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت

هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

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