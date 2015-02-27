خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.
وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت
هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير دولة الكويت
هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بنجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.