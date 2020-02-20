النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انتهاء الحداد على "قابوس".. سلطان عمان يعدل النشيد الوطني

أزال عبارة تشير إلى سلفه

غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق اليوم (الخميس) مرسومًا يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسومًا "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

والسلطان الجديد (65 عامًا)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرًا للتراث والثقافة في التسعينيات.

عمان سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد انتهاء الحداد على "قابوس".. سلطان عمان يعدل النشيد الوطني
سبق

غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق اليوم (الخميس) مرسومًا يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسومًا "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

والسلطان الجديد (65 عامًا)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرًا للتراث والثقافة في التسعينيات.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:31 PM

بعد انتهاء الحداد على "قابوس".. سلطان عمان يعدل النشيد الوطني

أزال عبارة تشير إلى سلفه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
29,465

غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق اليوم (الخميس) مرسومًا يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسومًا "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

والسلطان الجديد (65 عامًا)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرًا للتراث والثقافة في التسعينيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة