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الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 56 بعد تسجيل 6 ضحايا جدد خلال الـ24 ساعة

336 حالة إصابة جديدة و157 تماثلوا للشفاء

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 56 شخصًا وعدد الإصابات إلى 2301 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل ست وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم الإبلاغ عن 336 حالة إصابة جديدة؛ مبينة أن 157 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم.

فيروس كورونا الجديد

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الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 56 بعد تسجيل 6 ضحايا جدد خلال الـ24 ساعة
سبق

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 56 شخصًا وعدد الإصابات إلى 2301 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل ست وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم الإبلاغ عن 336 حالة إصابة جديدة؛ مبينة أن 157 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:19 PM

الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 56 بعد تسجيل 6 ضحايا جدد خلال الـ24 ساعة

336 حالة إصابة جديدة و157 تماثلوا للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 56 شخصًا وعدد الإصابات إلى 2301 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل ست وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم الإبلاغ عن 336 حالة إصابة جديدة؛ مبينة أن 157 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم.

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