النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المياه": اتفاقيات بـ3 مليارات ريال لتنفيذ 500 ألف توصيلة منزلية

المشروع يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات.. وهذه فوائده

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات ريال، يستفيد منها أكثر من ستة ملايين شخص، ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن مشروع إيصال يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات المنزلية، حيث عملت خلال العام الماضي على تطويره كمنتج مستقل، ليساهم في تسريع تقديم الخدمات للعملاء وتحسين جودتها، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، مما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت: المشروع يتضمن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة، وفوائده لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، إذ سيساهم في حركة الاقتصاد؛ لأن نسبة المحتوى المحلي التي اشترطتها الشركة تتجاوز 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية.

وأضافت أنها راعت في اختيارها للمقاولين أن يكونوا من المتخصصين في أعمال البُنى لتحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن تقييم عملائها لهذه الشركات سيكون جزءًا مهمًا من عملية التقييم، وإسناد طلبات التوصيلات المنزلية إليهم.

وأكدت الشركة أتمتتها لإجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، حيث سيتمكن العميل من طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، ومدة إيصال الخدمة إليه إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن العميل يمكنه أيضًا معرفة المقاول الذي سينفذ توصيلته الخاصة، وسيرى تقييمه من قبل العملاء الآخرين، من خلال القنوات الإلكترونية للشركة.

ولفتت إلى أنه ستصل للعميل رسالة نصية بكل خطوة من مراحل العمل، حتى يتم تركيب التوصيلة، ويقيّم عمل المقاول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه": اتفاقيات بـ3 مليارات ريال لتنفيذ 500 ألف توصيلة منزلية
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات ريال، يستفيد منها أكثر من ستة ملايين شخص، ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن مشروع إيصال يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات المنزلية، حيث عملت خلال العام الماضي على تطويره كمنتج مستقل، ليساهم في تسريع تقديم الخدمات للعملاء وتحسين جودتها، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، مما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت: المشروع يتضمن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة، وفوائده لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، إذ سيساهم في حركة الاقتصاد؛ لأن نسبة المحتوى المحلي التي اشترطتها الشركة تتجاوز 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية.

وأضافت أنها راعت في اختيارها للمقاولين أن يكونوا من المتخصصين في أعمال البُنى لتحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن تقييم عملائها لهذه الشركات سيكون جزءًا مهمًا من عملية التقييم، وإسناد طلبات التوصيلات المنزلية إليهم.

وأكدت الشركة أتمتتها لإجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، حيث سيتمكن العميل من طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، ومدة إيصال الخدمة إليه إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن العميل يمكنه أيضًا معرفة المقاول الذي سينفذ توصيلته الخاصة، وسيرى تقييمه من قبل العملاء الآخرين، من خلال القنوات الإلكترونية للشركة.

ولفتت إلى أنه ستصل للعميل رسالة نصية بكل خطوة من مراحل العمل، حتى يتم تركيب التوصيلة، ويقيّم عمل المقاول.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
05:56 PM

"المياه": اتفاقيات بـ3 مليارات ريال لتنفيذ 500 ألف توصيلة منزلية

المشروع يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات.. وهذه فوائده

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
2,272

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات ريال، يستفيد منها أكثر من ستة ملايين شخص، ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن مشروع إيصال يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات المنزلية، حيث عملت خلال العام الماضي على تطويره كمنتج مستقل، ليساهم في تسريع تقديم الخدمات للعملاء وتحسين جودتها، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، مما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت: المشروع يتضمن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة، وفوائده لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، إذ سيساهم في حركة الاقتصاد؛ لأن نسبة المحتوى المحلي التي اشترطتها الشركة تتجاوز 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية.

وأضافت أنها راعت في اختيارها للمقاولين أن يكونوا من المتخصصين في أعمال البُنى لتحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن تقييم عملائها لهذه الشركات سيكون جزءًا مهمًا من عملية التقييم، وإسناد طلبات التوصيلات المنزلية إليهم.

وأكدت الشركة أتمتتها لإجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، حيث سيتمكن العميل من طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، ومدة إيصال الخدمة إليه إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن العميل يمكنه أيضًا معرفة المقاول الذي سينفذ توصيلته الخاصة، وسيرى تقييمه من قبل العملاء الآخرين، من خلال القنوات الإلكترونية للشركة.

ولفتت إلى أنه ستصل للعميل رسالة نصية بكل خطوة من مراحل العمل، حتى يتم تركيب التوصيلة، ويقيّم عمل المقاول.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة