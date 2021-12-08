الإحصاء الخليجي: 90.3 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,579 والإصابات المؤكّدة 2,533,060 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 90 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,341,442 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,533,060 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,505,284 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,579 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.